"Mi aspetto sicuramente una bella sfida" dice all'edizione milanese del Corriere della Sera il doppio ex Gigi De Agostini, intervistato nel giorno del Derby d'Italia tra Juventus e Inter: "Lo è sempre stata e, infatti, questa partita è considerata il derby d’Italia. È un match al quale tengono in maniera particolare le rispettive tifoserie oltre ai giocatori e alle società".

Sarà, quindi, una partita combattuta?

"L’Inter vorrà rifarsi dalla sconfitta rimediata a San Siro contro l’Udinese. Invece la Juventus avrà come obiettivo quello di continuare il suo cammino. Quel percorso che ha intrapreso a inizio stagione per tornare protagonista".

Se l’Inter dovesse perdere andrebbe a -6 dai bianconeri. È già così decisivo questo derby d’Italia?

"Siamo solo alla terza giornata. La gara non ha molto valore per la classifica finale, arriva troppo presto. Non si possono fare molte previsioni per il successo finale. Certo, come detto, resta una gara sentita per entrambe le squadre".