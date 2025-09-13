È Khéphren Thuram il giocatore bianconero che si presenta davanti alle telecamere di DAZN per presentare Juventus-Inter e la sfida in famiglia con il fratello Marcus: "Lui su di me pensa che sono un giocatore forte e che posso fare la differenza, invece come fratello pensa che sia il migliore fratello del mondo".

Cosa vi ha detto Tudor?

"Non ha parlato solo di mio fratello ma di tutta l'Inter, che è molto forte. Ci ha detto che dobbiamo giocare con coraggio e personalità".

Hai avuto qualche idolo?

"Pogba, Vieira e Yaya Touré sono i miei tre giocatori preferiti".