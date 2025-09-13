Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu commenta così a Inter Tv il match perso oggi per 4-3 contro la Juventus: ”Ho visto tanta qualità, tanta determinazione. Mi prendo la prestazione e quello che abbiamo fatto vedere fin dall’inizio nonostante siamo andati due volte sotto. In questo stadio non è mai facile per nessuno. Dovevamo fare diversamente nella gestione degli ultimi dieci minuti, ma dobbiamo ripartire da ciò he di buono oggi abbiamo fatto vedere.

Era studiata la soluzione che ha portato Calhanoglu al gol?

“Sono alternative quando affronti un blocco basso, calciare da fuori. Sono contento per lui perché è un giocatore importante per noi, ha superato certi momenti. Mi prendo la prestazione della squadra che rimane forte, deve solo imparare a gestire alcune cose per portare a casa risultati importanti”.

L’Inter non ha mai mollato.

“La prestazione rimane, sono contento. Purtroppo poi c’è il rammarico perché non portiamo a casa niente, ma portiamo la consapevolezza che aggiustando piccole cose potremo toglierci delle soddisfazioni nell’immediato futuro. poi ora c’è subito la Champions che ci dà subito modo di trasformare in qualcosa di positivo la rabbia, capire al meglio i momenti della partita soprattutto quando hai lavorato tanto per ribaltarla”.