Mercoledì sera ci sarà l'esordio in Champions dell'Inter sul campo dell'Ajax. E proprio nel pomeriggio odierno gli olandesi hanno giocato la quinta giornata di campionato: 3-1 allo Zwolle. Sblocca il punteggio l'ex Inter Klaassen, raddoppia Godts al minuto 37. Gli ospiti la riaprono con de Rooij, ma nel finale ancora Godts realizza una doppietta personale che lancia la formazione di Heitinga al secondo posto dell'Eredivisie (11 punti), a una lunghezza dal PSV Eindhoven.