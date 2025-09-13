"Non sarà facile stasera (per Tudor, ndr) - e vale anche per Chivu - perché si giocherà il suo primo derby a margine della sosta", ha detto Ciro Ferrara nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport prima del derby d'Italia di questo pomeriggio tra la sua ex Juventus e la storica rivale, l'Inter.



Quindi per lei c’è anche la Juve tra le pretendenti al titolo?

"La squadra da battere resta il Napoli. Ed è naturale perché partono con lo scudetto sul petto, anche in virtù del loro mercato estivo che è stato importante. Poi sappiamo che per riconfermarti devi dimenticare quanto fatto l’anno prima e ripartire con ancor più motivazioni. Boniperti diceva che vincere non è importante, ma l’unica cosa che conta. Ecco, con l’esperienza ho capito che rivincere è ancor più importante, e la Juve proverà a farlo".

Insomma, che partita vedremo stasera?

"Una gara aperta. Certo, per la rivalità che c’è nessuno dei due vorrà rischiare di perderla. Ai miei tempi perdere il derby d’Italia voleva dire passare poi una settimana di m… Forse però tra le due ad avere più pressione sarà l’Inter: giocano all’Allianz e in caso di ko andrebbero a -6 dalla vetta a sole tre giornate dall’inizio del campionato. Insomma, non è una gara decisiva ma può darci già delle indicazioni ben precise!.