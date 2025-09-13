Intervistato da La Stampa, Mark Iuliano ha parlato della sfida di questa sera tra i bianconeri e l'Inter, match che l'ex noto difensore della Juventus conosce bene: "Sfido a trovare un giocatore che non voglia vincere ma per una volta potremo concentrarci anche sul fascino di una partita che ha fatto la storia della Serie A - ha detto - "La Juve è imbattuta e vorrà certamente dare continuità al buon inizio di stagione avendo anche la possibilità di allungare la graduatoria".

Sull’Inter:

"Non credo ad una crisi dei ragazzi di Chivu. Vedranno la partita con la Juve come l’occasione per risollevarsi e allontanare le critiche. Tra le due è l’Inter che avrà qualche pressione in più dopo la sconfitta con l’Udinese ma con il Toro ha segnato cinque gol".

A chi deve prestare attenzione la Juve?

"Tutto l’attacco nerazzurro è stellare - ha proseguito - lo dimostra la partita con il Toro. Lautaro e Thuram possono fare male in ogni situazione se vengono serviti bene dai centrocampisti".