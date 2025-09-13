Niente disgelo sotto il cielo di Bergamo, dove Ademola Lookman delude le aspettative degli atalantini e della stampa e resta fermo sulle sue decisioni. Nessun passo indietro del nigeriano che dopo l'allenamento - sempre a parte - di ieri, che sembrava essere l'ultimo prima del rientro in gruppo, si è presentato questa mattina a Zingonia lasciando presagire un comeback che avrebbe potuto mettere fine alla telenovela partita a fine luglio.

Ma le cose non sono andate secondo il copione e l'attaccante dell'Atalanta ha lasciato dopo un'ora il centro sportivo nerazzurro, non presentandosi di fatto all'allenamento, come fa sapere Sky Sport che rimanda ogni verdetto definitivo sulla totale rottura con la società e la squadra orobica a dopo la conferenza stampa di Ivan Juric, sperando in un suo chiarimento in merito a quanto accaduto nelle ultimissime ore.