Dopo il triplice fischio dell'Allianz Stadium, Khéphren Thuram, autore del gol del momentaneo 3-3, commenta a caldo la vittoria della Juventus sull'Inter ai microfoni di DAZN: "Dopo il gol Marcus mi ha detto 'bravo' con gli occhi di un fratello, ma non si è messo a ridere -. esordisce il centrocampista, commentando l'esultanza -. Anche lui mi prende in giro per i colpi di testa e papà pure, quindi oggi sono contento".

Quanto è stata sofferta questa partita?

"Era difficile, l'Inter è una grande squadra e ha un centrocampo molto forte. Noi dovevamo correre di più e l'abbiamo fatto, abbiamo vinto e siamo contenti".