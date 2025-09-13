La Serie A si espande mediaticamente e adesso raggiunge anche gli appassionati di una serie di Paesi asiatici quali Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka e Singapore. Dalla terza giornata scattata questo fine settimana in poi, tutte e dieci le partite del massimo campionato italiano saranno trasmesse nei Paesi sopra indicati in diretta streaming sul canale Youtube ufficiale.

Calling all calcio fans in Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, the Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka and Singapore



From matchweek 3 onwards, all ten Serie A matches will be streamed live on our YouTube channel 🇮🇹️ pic.twitter.com/xZfH0fEwtM — Lega Serie A (@SerieA_EN) September 12, 2025