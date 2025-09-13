La Serie A si espande mediaticamente e adesso raggiunge anche gli appassionati di una serie di Paesi asiatici quali Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka e Singapore. Dalla terza giornata scattata questo fine settimana in poi, tutte e dieci le partite del massimo campionato italiano saranno trasmesse nei Paesi sopra indicati in diretta streaming sul canale Youtube ufficiale.

