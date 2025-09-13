Giocare bene, d'orgoglio, assaporare il gusto del colpo grosso a pochi minuti dalla fine: a quanto pare all'Inter non basta neanche questo per centrare il colpo all'Allianz Stadium. Una vittoria che sembrava davvero a portata di mano quando al 76esimo Marcus Thuram ha infilato la rete del 3-2 nerazzurro dopo che Hakan Calhanoglu aveva trovato la sua doppietta personale, ma in quello che sembrava il momento di maggior difficoltà pesca le carte vincenti con il gol di Khephren Thuram e la rete da fuori di Vasilije Adzic che al minuto 91 infila con un bolide Yann Sommer trovando il gol del 4-3. Cristian Chivu può portare a casa la bella prestazione specie nella ripresa, ma alla fine torna da Torino con la bocca asciutta e con la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Partita spettacolare per i neutrali, ma dal retrogusto amarissimo per gli interisti

IL TABELLINO

JUVENTUS-INTER 4-3

MARCATORI: 14' Kelly (J), 30', 65' Calhanoglu (I), 38' Yildiz (J), 76' M. Thuram (I), 82' K. Thuram (J), 91' Adzic (J)

JUVENTUS: 16 Di Gregorio; 4 Gatti (79' 30 David), 3 Bremer, 6 Kelly; 15 Kalulu, 5 Locatelli (73' 17 Adzic), 19 K. Thuram, 22 McKennie (79' 25 Joao Mario); 8 Koopmeiners (73' 32 Cabal), 10 Yildiz; 9 Vlahovic (73' 20 Openda).



In panchina: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 18 Kostic, 24 Rugani.

Allenatore: Igor Tudor.

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (77' 36 Darmian), 23 Barella (64' 7 Zielinski), 20 Calhanoglu (81' 8 Sucic), 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto (64' 32 Dimarco); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez (64' 13 Bonny).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Peretti - Perrotti. Quarto ufficiale: Bonacina. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Abisso.

Note

Spettatori: 41.644

Ammoniti: Koopmeiners (J), Locatelli (J), Mkhitaryan (I)

Corner: 5-9

Recupero: 1°T 1', 2°T 6'.

96' - Fischia Colombo, rien ne va plus all'Allianz Stadium! Un match incredibile ed emozionante si chiude con la vittoria della Juve per 4-3, decisivo il lampo di Adzic al 91esimo!

96' - Thuram va di testa sul corner di Dimarco, la palla stavolta finisce sul fondo.

95' - Assalto disperato dell'Inter, che guadagna un ultimo calcio d'angolo.

93' - Gol che viene confermato.

92' - Check del VAR con l'Inter che si lamenta per un colpo su Bonny di Thuram prima della conclusione di Adzic.

91' - Adzic! 4-3 della Juventus! Altro siluro da fuori stavolta del giocatore bosniaco che flasha Sommer!

91' - Iniziano i cinque minuti di recupero.

90' - Bastoni anticipa Openda e spazza l'area, pallone sul quale piomba Cabal che da fuori calcia alle stelle.

89' - Thuram che deve stringere i denti, visto che l'Inter ha esaurito i cambi.

88' - C'è qualche problema di crampi per Marcus Thuram, gioco fermo. Con Khephren che si preoccupa delle condizioni del fratello maggiore.

86' - Fallaccio su Kalulu di Mkhitaryan che viene ammonito.

83' - A segno anche l'altro Thuram! Khéphren firma il 3-3 Juve! Sulla punizione il francese svetta su tutti e mette la palla all'angolino.

82' - Fallo ingenuo di Bastoni, punizione pericolosa per la Juve.

81' - Con abbondante ritardo viene segnalato un fuorigioco netto di Openda. Nell'Inter, fuori Calhanoglu per Sucic.

79' - Joao Mario e David in campo nella Juve, fuori Gatti e McKennie.

77' - Fuori Dumfries nell'Inter, dentro Darmian.

IL GOL DI THURAM: Stacco perfetto sul corner di Dimarco, Thuram svetta su Kalulu e firma la rete del sorpasso.

76' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRCCCCUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMM!!!

74' - Cross dalla destra controllato da Di Gregorio in presa alta.

73' - Cambi anche per la Juventus: in campo Cabal, Adzic e Openda per Koopmeiners, Openda e Vlahovic.

71' - Punizione interessante di Calhanoglu, Bastoni si inserisce sulla traiettoria e di testa manda fuori.

70' - Intervento in ritardo di Locatelli su Mkhitaryan, giallo legittimo per il capitano juventino.

69' - Ottima transizione verticcale dell'Inter, Kelly anticipa il cross di Dimarco per Thuram mandando in corner.

IL GOL DI CALHANOGLU: Finezza di Thuram, palla in mezzo dove Bonny viene anticipato ma la palla arriva a Zielinski che trova la sponda per Calhanoglu che si coordina e la piazza lì dove Di Gregorio non può arrivare.

65' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! HAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNN CAAAAAAAAAAAALHAAAAAAAAAAANOOOOOOOOGLUUUUUUUUUUU!!!

64' - Arrivano le sostituzioni: Zielinski per Barella, Dimarco per Carlos Augusto e Bonny per Lautaro.

62' - Prova a uscire la Juve con Koopmeiners, che però viene anticipato da Carlos Augusto. Poi però Barella perde palla.

60' - Pronti tre cambi per Chivu, si preparano Dimarco, Bonny e Zielinski.

59' - Colombo fischia con qualche istante di ritardo un fallo a palla lontana di Acerbi su Vlahovic, che poi si lamenta platealmente.

58' - Inter che cerca sempre la soluzione stile pallanuoto, la Juve si limita a contenere senza troppi fronzoli.

54' - Stavolta è Calhanoglu a togliere palla a Yildiz e calciare di controbalzo, palla che si impenna oltre la traversa.

53' - Stavolta Dumfries ci crede e arriva di gran carriera sulla sponda di Thuram, McKennie si immola e devia il tiro.

52' - Vlahovic anticipa tutti su un corner, ma colpendo male il pallone che Sommer fa spegnere sul fondo.

50' - Spunto di Mkhitaryan che serve Carlos Augusto dopo una magia di Thuram, il brasiliano tenta il cross ma Dumfries non ci crede. Palla sul fondo.

49' - Crossa Bastoni, Di Gregorio nell'anticipare tutti si scontra con Gatti ma blocca.

48' - Juve che lascia l'iniziativa all'Inter, arroccandosi tutta negli ultimi 22 metri.

46' - Primo corner della ripresa per l'Inter, con Kalulu che chiude su Carlos Augusto.

19.04 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

19.03 - Squadre in campo per l'inizio della ripresa.

HALFTIME REPORT - Partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, dove l'Inter di Cristian Chivu fa vedere sin qui delle buone cose che però non sono sufficienti per il momento. La Juventus mostra un sano cinismo capitalizzando le due occasioni più importanti avute prima con la stoccata di Lloyd Kelly poi con la bordata improvvisa di Kenan Yildiz, intervallate dal pareggio nerazzurro firmato da Hakan Calhanoglu. Tanti tiri, tante potenziali occasioni, un'Inter che è ancora attaccata ben salda alla partita ma dovrà necessariamente trovare un altro guizzo.

45' + 1: Si chiude con un lungo e infruttuoso possesso nerazzurro questo primo tempo: Juventus avanti per 2-1 sull'Inter all'intervallo.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

43' - Ancora Yildiz spadroneggia a sinistra, poi scarica per Koopmeiners che però calcia malissimo mandando sul fondo.

41' - Ci prova Mkhitaryan da appena fuori area, palla che sibila vicino al palo di destra di Di Gregorio.

41' - Tudor si lamenta per una spinta di Dumfries non sanzionata da Colombo.

38' - Raddoppio della Juve! Yildiz! Lampo dalla distanza del turco che fulmina Sommer con un tiro teso e potente! Lo svizzero la sfiora pure, ma non ci mette abbastanza forza.

37' - Calhanoglu ha preso coraggio, altro tiro da fuori che termina alto.

36' - Qualche storiella tra i Thuram prima di un corner, Colombo va a redarguirli.

35' - Calhanoglu cerca il bis con un tiro al volo su palla spazzata, la conclusione rimbalza e finisce comoda a Di Gregorio.

33' - Dumfries viene affossato da Koopmeiners, inevitabile il giallo per lui.

32' - Bastoni chiude su Yildiz in corner, poi zoppica leggermente

IL GOL DI CALHANOGLU: Stavolta l'azione avvolgente dell'Inter è premiata da un gol pesantissimo, soprattutto per l'autore. Calhanoglu riceve palla da Carlos Augusto e inventa un rasoterra velenoso col quale beffa Di Gregorio e trova il pareggio che vale tantissimo per lui e per l'Inter.

30' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! HAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNN CAAAAAAAAAAAAAAALHAAAAAAAAANOOOOOOOOOOOOGLUUUUUUUUU!!!

29' - Calhanoglu prova a ripartire, Gatti spende un fallo tattico teoricamente da giallo ma Colombo preferisce non estrarre il cartellino.

29' - Risale la Juve, tiro di Locatelli deviato due volte prima di finire in corner.

27' - Acerbi prova il colpo di testa su corner, sul rimpallo Thuram non riesce ad arrivare sul pallone.

26' - Vlahovic prova a ripartire commettendo fallo su Acerbi, Colombo fischia ma il serbo non ci sta.

25' - Gatti un po' in difficoltà a ridosso dell'area bianconera preferisce rifugiarsi in fallo laterale.

24' - Buon cross di Dumfries che mette un pallone in mezzo che nessuno riesce a controllare, anche se l'azione è vana per un fallo di Lautaro su Gatti.

22' - Thuram prova a giro da fuori area dopo la sponda di Dumfries, palla deviata in corner. Sugli sviluppi, Bastoni di testa manda alto.

21' - Cross di Carlos Augusto, Gatti mette il piede e manda in fallo laterale.

20' - Fallo netto di Kelly su Lautaro, Colombo redarguisce solo verbalmente il marcatore del gol.

19' - Yildiz scappa via sulla sinistra poi prova il lancio per Vlahovic, anticipato da Acerbi.

17' - Prova a reagire l'Inter, azione tra Barella e Lautaro dove manca il tiro poi Barella atterra Khephren Thuram.

14' - Kelly! Juventus in vantaggio! Triangolazione volante dei bianconeri con Bremer che servito da Locatelli trova l'inglese che tutto solo in area mette alle spalle di Sommer di piattone!

13' - Acerbi salva la porta dell'Inter! Yildiz scippa un distratto Calhanoglu e lancia Kalulu, il cui tiro è bloccato da Carlos Augusto. Poi è il difensore a chiudere su Vlahovic.

12' - Juventus che ora gestisce il pallone, Inter che prova a creare disturbo.

9' - Tentativo di girata di Thuram sulla rimessa di Dumfries, Di Gregorio controlla.

6' - Crossa Bastoni, Di Gregorio esce e blocca anticipando Thuram.

5' - Colombo chiama a sé Barella, che ha da lamentarsi dopo una punizione fischiata a favore della Juve.

4' - Barella! TIro al volo con coordinazione splendida del centrocampista nerazzurro che calcia dopo un campanile, mandando fuori di un nulla.

3' - Duello Thuram-Gatti, spazza il difensore bianconero che concede una rimessa che è quasi un calcio d'angolo.

2' - Carlos Augusto tenta la sponda di testa in area bianconera, Bremer devia in corner.

18.00 - Primo pallone del match per la Juventus: PARTITI!

17.59 - Locatelli e Lautaro davanti a Colombo per il sorteggio.

17.58 - Abbraccio affettuoso tra Tudor e Chivu a bordocampo.

17.57 - Abbraccio tra Yildiz e Calhanoglu prima dell'ingresso in campo delle due squadre.

17.56 - Inter già schierata nel tunnel, si attende la Juventus.

17.55 - Coreografia mastodontica all'Allianz Stadium con 40mila bandierine bianconere a sventolare. Sold out anche il settore ospiti.

17.46 - Le due squadre tornano negli spogliatoi: ancora pochi minuti prima del calcio d'inizio.

