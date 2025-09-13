Tutto come secondo le aspettative: Ademola Lookman non giocherà la sfida contro il Lecce. Sfida che Ivan Juric definisce "difficile dagiocare ben attiva sotto tutti i punti di vista". Con in testa la sfida contro i salentini, l'argomento più caldo della conferenza dell'allenatore dell'Atalanta riguarda l'attaccante nigeriano dopo le ultime vicissitudini. Di seguito la risposta del tecnico della Dea sul desiderio rimasto insoddisfatto dell'Inter di Chivu.

Lookman verrà convocato?

"Ademola per domani non sarà pronto. Una situazione veramente spiacevole e difficile. Ho sentite come allenatore che abbiamo bisogno di altre cose: spirito, umiltà, sentire bene la maglia. Serve fare meglio e prendersi anche delle responsabilità. Serve appartenenza. Io domani voglio vincere. Noi siamo l'Atalanta e dobbiamo rappresentare la città: umiltà, lavoro indipendentemente dal risultato. Bisogna avere le cose ben chiare poi è chiaro che Lookman è un top player, ma tutti siamo convinti che l'Atalanta abbia bisogno di valori umani".