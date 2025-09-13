Intervistato dal Guerin Sportivo, Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, presenta i giovani tecnici della Serie A parlando in termini positivi di Cristian Chivu: "L’Inter lo conosce bene ed è già un punto fermo. Lo conosco bene anch’io, ha fatto il corso con me a Coverciano. Ha una storia grossa alle spalle, ha giocato nell’Ajax, ha frequentato il calcio olandese. La sua è una cultura già mischiata ed era allenatore anche quando giocava. Non è una scommessa, ma una scelta ponderata e indovinata".