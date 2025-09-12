"Domenica ci aspetterà una squadra di qualità individuale veramente elevata, hanno giocatori di gamba. Dovremo essere pronti alla loro intensità e alla loro aggressività. Lo stadio di Monza ha un campo bellissimo, il più bello che abbia mai trovato in Italia. Con la nostra tifoseria dietro le nostre spalle faremo bene ad andare a duemila all’ora sin dall’inizio". Lo ha detto Federico Valente, tecnico del Lecco, presentando in conferenza stampa la gara contro l'Inter U23 valida per la quarta giornata di serie C.

Sarà fondamentale ribaltare il campo velocemente.

"Hanno preso due gol con la Pro Patria dopo essere stati sul 2-0, forse lì hanno il punto dove possiamo fargli male. Se è una debolezza può anche essere un punto forte perché se ripartono lo fanno andando a duemila. Dobbiamo essere pronti anche alle loro transizioni, oltre che al possesso visto che hanno giocatori forti nel cambio di ritmo".

Inter impressionante a centrocampo.

"Loro hanno segnato due volte su punizione diretta, hanno tiratori importanti e dico sempre che la palla va tenuta il più lontano possibile dalla nostra porta; hanno adottato dei moduli diversi e cambiato il centrocampo, dobbiamo mettere pressione sulla palla".