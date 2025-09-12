In coda alla conferenza stampa della vigilia di Juve-Inter, Cristian Chivu ha preso le difese di Yann Bisseck, giocatore che è finito nel mirino della critica dopo il ko dell'Inter contro l'Udinese prima della sosta: "La gestione di un gruppo è la cosa più difficile per un allenatore, bisogna tenere tutti motivati perché sei consapevole del fatto che serviranno tutti nell'arco di una stagione - la premessa di Chivu -. Per me Bisseck è stato criticato perché è facile giudicare e creare un parere su un giocatore che probabilmente non ha mai avuto la possibilità di avere continuità. Se al primo errore viene messo al muro e gli si tirano dei sassi addosso, è ovvio che non crescerà mai con la mentalità giusta. Non dimentichiamoci che è un ragazzo giovane, ha fatto errori e li farà. La scelta di Bisseck è stata fatta perché abbiamo bisogno di lui".