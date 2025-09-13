Partita senza storia all'Emirates Stadium di Londra, dove l'Arsenal di Mikel Arteta, una delle avversarie dell'Inter nella League Phase di Champions League, regola con un perentorio 3-0 il Nottingham Forest del nuovo tecnico Ange Postecoglou. Sale in cattedra in particolare lo spagnolo Martin Zubimendi, autore di una doppietta intervallata dalla rete di Viktor Gyokeres che a inizio ripresa punisce un errore grave dell'ex juventino Nicolò Savona. Arsenal che con questa vittoria aggancia in vetta il Liverpool a quota nove, coi Reds che però giocheranno domani in casa del Burnley. 

Data: Sab 13 settembre 2025 alle 16:46
Autore: Christian Liotta
