Niente convocazione per Francisco Conceiçao: Igor Tudor opta per preservare il portoghese e non lo inserisce tra i disponibili per il match di questo pomeriggio. Di seguito la lista dei giocatori convocati dal tecnico bianconero per il derby d'Italia, valido per la terza giornata di Serie A Eni Live, in programma alle ore 18:00 di oggi, sabato 13 settembre 2025. Di seguito la lista completa dei giocatori della Juventus chiamati ad affrontare l'Inter.
SERIE A | JUVENTUS-INTER, I CONVOCATI
1 Perin
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Joao Mario
30 David
32 Cabal Murillo
Sezione: L'avversario / Data: Sab 13 settembre 2025 alle 12:29
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
