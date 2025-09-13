Niente convocazione per Francisco Conceiçao: Igor Tudor opta per preservare il portoghese e non lo inserisce tra i disponibili per il match di questo pomeriggio. Di seguito la lista dei giocatori convocati dal tecnico bianconero per il derby d'Italia, valido per la terza giornata di Serie A Eni Live, in programma alle ore 18:00 di oggi, sabato 13 settembre 2025. Di seguito la lista completa dei giocatori della Juventus chiamati ad affrontare l'Inter.

SERIE A | JUVENTUS-INTER, I CONVOCATI

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

22 McKennie

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Joao Mario

30 David

32 Cabal Murillo

