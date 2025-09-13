Vasilije Adzic, autore del gol del definitivo 4-3, si sofferma davanti alle telecamere di DAZN dopo il successo della Juventus sull'Inter: "Ti ringrazio per i complimenti, cosa posso dire? È un sogno per me fare questo gol importantissimo. Ora lavoriamo di più giorno dopo giorno per lottare per lo scudetto".

"Mi sento veramente contento, è un sogno, lo ripeto - aggiunge -. Voglio ringraziare compagni e il mister che mi ha dato fiducia. Ho lavorato tanto per questo momento".