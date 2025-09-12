Durante la conferenza stampa alla vigilia del derby di Manchester, la prima dopo il calciomercato estivo, Pep Guardiola ha voluto ringraziare i tre giocatori che hanno lasciato il club dopo aver contribuito a rendere il City una delle squadre più vincenti dell'ultimo decennio: "Prima di tutto, penso che Eddie (Ederson, ndr), Gundo (Gundogan, ndr) e Manu (Akanji, ndr) meritino delle parole. Senza di loro sarebbe stato impensabile fare ciò che abbiamo fatto - ha ammesso il manager catalano -. Ederson è stato il nostro portiere nel miglior decennio di questo club, ci ha permesso di creare un percorso speciale, Gundogan lo stesso; è stato il migliore acquisto per noi quando sono arrivato qui, sappiamo tutti quanto sia intelligente. Poi Manu (Akanji, ndr) che non è qui per diversi motivi. Auguro personalmente il meglio a tutti loro perché ci hanno aiutato molto a essere quello che siamo..."