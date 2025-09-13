Muove leggermente la classifica l'Inter Under 20 di Benito Carbone, che non è andata oltre lo 0-0 nel match interno del campionato Primavera 1 contro il Parma che dal canto suo esce dal Konami Centre con l'imbattibilità ancora intonsa pur avendo perso la vetta della classifica. Partita a due facce, con più occasioni nel primo tempo dove i ducali sono andati vicini al gol in maniera anche clamorosa con la rovesciata di Edoardo Tigani deviata sul palo dal compagno Ciardi, e una ripresa dove prevalgono invece i tatticismi, la prudenza e nel complesso anche la noia. Restano immutate le distanze in classifica tra emiliani e nerazzurri, che mercoledì faranno il loro debutto in Youth League in casa dell'Ajax con Carbone che ancora deve risolvere un po' di interrogativi.

95' - Fischia Gauzolino, rien ne va plus al Konami Centre! Tra Inter e Parma è 0-0, piccolo punticino per i nerazzurri che ancora hanno parecchio da registrare.

94' - Sponda di Drobnic sulla punizione di Avramescu, pallone facile da controllare per Taho.

93' - Cartellino giallo anche per Cerpelletti.

93' - Controllo di braccio di El Mahboubi, sfuma un'offensiva interista.

91' - Quattro minuti di recupero. Nel Parma Chimeze rileva Cardinali.

90' - Iddrissou! Bello stacco di testa sul corner di Romano, ma pallone che finisce ampiamente fuori dallo specchio della porta.

88' - Ammonito D'Intino, che trattiene vistosamente un giocatore dell'Inter. Poco dopo arriva anche il giallo per Nwajei per fallo su Moressa.

85' - Moressa è l'ultima scelta di Carbone, fuori Venturini.

84' - Venturini, indubbiamente tra i più propositivi dei nerazzurri, si prende il sesto corner del match. Sugli sviluppi, fallo su D'Intino.

81' - Balduzzi costringe Vukoje al fallo che gli costa anche un cartellino giallo.

80' - Duello di resistenza Nwajei-Ballo, la spunta il gialloblu che calcia con Taho bravo ad alzare sopra la traversa.

78' - Altro cambio per i nerazzurri: Thiago Romano prende il posto di Pinotti.

76' - Possesso prolungato dell'Inter, Parma chiuso però molto bene.

71' - Scontro tra Ciardi e Cerpelletti, ammonito il giocatore gialloblu. Che poco dopo lascia il campo rimpiazzato da Balduzzi.

68' - Subito Vukoje prova a rendersi pericoloso servito da Iddrissou, tiro debole parato da Astaldi.

67' - Cambia anche l'Inter, Carbone muove tre pedine: El Mahboubi per Lavelli, Ballo per Della Mora e Vukoje per Zarate.

66' - Deviazione sul tiro di Ciardi, il Parma vuole il fallo di mano ma è solo calcio d'angolo.

64' - Bella uscita di Taho che anticipa Cardinali.

64' - Zarate non controlla un pallone servito da Venturini, regalando un rinvio dal fondo al Parma.

61' - Lunga trattenuta su Iddrissou, l'arbitro ci mette un po' prima di fischiare.

59' - Arrivano i primi cambi per il Parma: Avramescu e Nwajei rilevano Mikolajevski e Vranici.

57' - Calcia Ciardi, palla che non si abbassa e termina alta sopra la traversa.

56' - Bovio ostacola fallosamente Tigani, punizione da posizione pericolosa per il Parma col pallone molto centrale a ridosso dell'area.

55' - Marello con le cattive su Cardinali, l'arbitro Gauzolino lo redarguisce.

52' - Cross di Zarate sul quale prova a fiondarsi Idrissou che però non impatta con la sfera.

52' - Lavelli prova a puntare Drobnic entrando in area, lo sloveno si rifugia in corner.

49' - Ci prova ancora Marello, stavolta la traiettoria non è l'ideale e il pallone termina sul fondo.

48' - Fallo di Ciardi che ostacola Venturini, punizione a ridosso dell'area ducale per l'Inter.

47' - Altro tentativo di Cardinali che però viene tradito da una zolla e perde la maniglia, rinvio dal fondo.

14.06 - Il Parma batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

14.05 - Squadre che tornano in campo.

HALFTIME REPORT - Il Parma fa capire di non essere lì nei quartieri alti della classifica per caso. Dopo un avvio anche interessante dell'Inter, la squadra di Nicola Corrent prende progressivamente campo, pungendo soprattutto con Cardinali di fronte al quale Della Mora fa una fatica immane nel contenerne le discese. A pochi secondi dal gong, i gialloblu hanno una clamorosa occasione con Taho che ringrazia Ciardi colpito involontariamente dall'acrobazia di Tigani che si stava per inventare un gol clamoroso. Inter che a parte un paio di spunti firmati Marello e Venturini e un tiro deviato di Lavelli fatica a impensierire Astaldi.

45' + 2: Gauzolino decreta la fine del primo tempo: Inter e Parma vanno negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

45' + 1: Il Parma centra un palo senza volerlo e Taho si salva! Tigani si inventa una bicicletta clamorosa in area nerazzurra, il pallone sbatte su Ciardi che involontariamente indirizza la sfera sul palo graziando l'Inter.

45' - Prova la giocata Cardinali che salta Cerpelletti prima di imbattersi in Venturini che concede un altro calcio d'angolo. Due minuti di recupero.

45' - Ancora pericolo Parma, azione sfruttata però male dai gialloblu. Inter che fatica a controllare le fasce.

43' - Gauzolino chiama i soccorsi per Lavelli, rimasto a terra dopo uno scontro con Conde.

41' - Nenna salva su D'Intino, che si inserisce molto bene in area nerazzurra e servito da Cardinali calcia a botta sicura, trovando però l'opposizione del difensore di Carbone.

39' - Prova l'azione avvolgente l'Inter, D'Intino però intercetta un passaggio di Pinotti mandando in fallo laterale.

37' - Brutto fallo da dietro di Pinotti su Konate, Gauzolino è lì davanti e non può esimersi dall'ammonire il giocatore nerazzurro.

35' - Uscita dell'Inter perfetta su azione di calcio d'angolo del Parma, Venturini riceve palla in area e calcia trovando l'opposizione di Astaldi. Lavelli prova a ribadire in rete ma spara fuori dal campo sportivo.

33' - Cresce il Parma, che guadagna un nuovo corner.

32' - Brutto errore dell'Inter con Bovio e ripartenza veloce del Parma, con cross in area sul quale Nenna è bravo ad anticipare un avversario.

31' - Superata la mezz'ora di gioco, Bovio sbaglia nel retropassaggio a Taho soffrendo il pressing di Mikolajevski.

27' - Cardinali punta Della Mora in velocità, l'esterno nerazzurro chiude in calcio d'angolo.

25' - Marello si inventa una bella punizione arcuata sulla quale Astaldi interviene in extremis a respingere.

24' - Fallo su Iddrissou e punizione interessante per l'Inter.

22' - L'ex Tigani trova un varco centrale e si invola in area, dove viene rallentato da Nenna bravo ad agevolare l'uscita di Taho.

20' - Cross di Della Mora che trova alla perfezione Lavelli, il cui colpo di testa è però debole e mal calibrato e non impensierisce Astaldi.

19' - Parma che si scuote e ottiene il primo corner della gara.

18' - Prima grande occasione per il Parma con Ciardi che si inventa un bel lancio da destra che trova sul secondo palo Cardinali lasciato sorprendentemente solo dai difensori. Controllo e tiro sull'esterno della rete.

15' - Drobnic rientra, il gioco riparte.

13' - Drobnic a terra, Gauzolino interrompe il gioco. Interviene lo staff medico del Parma.

11' - Astaldi si concede il lusso del brivido su rilancio lungo di Taho, andando a ridosso dell'area per anticipare due attaccanti nerazzurri e ritardando il controllo del pallone.

10' - Prova la ripartenza il Parma, lancio lungo verso l'area nerazzurra che però viene controllato da Taho.

8' - Marello si inventa un tiro cross raccolto da Lavelli che calcia al volo trovando una deviazione in corner.

6' - Prova a sfondare in area tra due difensori Iddrissou che cerca poi lo scarico col tacco, senza però trovare nessuno.

5' - Gioco fermo perché c'è a terra Mikolajevski, colpito duro da Nenna.

4' - Lavelli ruba palla alla difesa gialloblu, si accentra e prova un tiro che viene respinto.

3' - Palla spazzata dalla difesa ducale sul corner, Pinotti però recupera e garantisce un nuovo possesso ai nerazzurri.

2' - Primo corner della partita a favore dell'Inter, guadagnato da Venturini che trova l'opposizione di D'Intino.

13.02 - Calcio d'inizio del match per l'Inter: PARTITI!

13.00 - Squadre in campo per il prepartita. Venturini e Conde davanti all'arbitro Gauzolino per il sorteggio.

12.54 - Pochi minuti al calcio d'inizio. Nel frattempo, si è chiusa Genoa-Juventus con la vittoria del Grifone per 3-1: rossoblu ora primi in classifica a quota 10. L'Atalanta, invece, è stata bloccata sul 3-3 dal Frosinone.

12.31 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Parma:

INTER (Ordine numerico): Taho; Della Mora, Marello, Cerpelletti, Zarate, Iddrissou, Pinotti, Bovio, Venturini, Nenna, Lavelli.

In panchina: Pentina, Romano, Conti, Moressa, El Mahboubi, Ballo, La Torre, Kukulis, Vukoje, Mackziewciz, Williamson.

Allenatore: Carbone.

PARMA (Ordine numerico): Astaldi; Martinez, D'Intino, Tigani, Mikolajevski, Vranici, Cardinali, Drobnic, Ciardi, Conde, Konate.

In panchina: Casentini, Pajsar, Nwajei, Castaldo, Balduzzi, Diop, Marchesi, Cozzolino, Chimezie, Avramescu, Mengoni.

Allenatore: Corrent.

Arbitro: Gauzolino. Assistenti: Manzini-Nechita.