Un pareggio contro il Parma, a reti bianche, che non soddisfa di certo l'Inter Primavera. Il tecnico dei nerazzurri Benny Carbone ha espresso la propria insoddisfazione per il risultato di campionato, con la proiezione sulla Youth League, con l'esordio di mercoledì contro l'Ajax: "Non il risultato che volevamo in una prestazione comunque di carattere. Ora testa ed energie ad Amsterdam dove comincerà il nostro percorso europeo", ha scritto il tecnico su Instagram.

Sezione: Giovanili / Data: Sab 13 settembre 2025 alle 22:10
Autore: Niccolò Anfosso
