In attesa di capire se Francisco Conceiçao verrà convocato o meno per il primo grande match della stagione, in programma per questo pomeriggio allo Stadium contro l'Inter, Tuttosport sul portoghese chiarisce: "Il fastidio muscolare accusato da Chico non preoccupa, ma allo stesso tempo mette comunque nelle condizioni la Juve di preservarlo. Di non spremerlo ora, di non spingere per una titolarità ad ogni costo. In caso di convocazione, per Conceiçao si va verso un’iniziale esclusione dall’undici titolare. Meglio dieci minuti di altissimo livello, qualora servisse il suo apporto. Altrimenti la panchina, in questo momento della stagione, non è certo un problema".

Tudor ha studiato il suo eventuale piano B, che non terrebbe conto della presenza dell'ex Porto e che equivarrebbe schierarsi a specchio rispetto al collega nerazzurro: un 3-5-2 che ha come missione quella di infoltire il centrocampo con tanti centrocampisti di ruolo. "Dunque dentro Teun Koopmeiners, spostato sulla stessa linea di Locatelli e Thuram, con la possibilità di affondare sulla trequarti per sostenere insieme a Yildiz il lavoro di David. E dentro pure Weston McKennie, in vantaggio sia su Joao Mario che su Kostic, pronto ad essere utilizzato sulla corsia di sinistra al posto di Cambiaso con licenza di entrare dentro al campo". In mezzo dunque Tudor farà un rinforzo a centrocampo per complicare la vita ai colleghi di reparto dei dirimpettai che hanno già sofferto questo tipo di schieramento.