E' durata 78' la prima partita con la maglia dell'Olympique Marsiglia di Benjamin Pavard, che ha bagnato l'esordio segnando un bel gol di testa al Lorient dagli sviluppi di un corner. Come svelato in conferenza stampa, Roberto De Zerbi ha sostituito l'ex difensore dell'Inter a un quarto d'ora dalla fine perché aveva finito la benzina: "Per lui si tratta solo di crampi", ha detto l'allenatore italiano dell'OM. Che, in precedenza, aveva speso parole al miele per Pavard e per gli ultimi arrivati dal mercato estivo: "Aguerd, Pavard e Veermeeren sono giocatori forti e intelligenti, capiscono le cose velocemente. Non c'è tempo, dovremo essere bravi a prepararci bene per le prossime partite".