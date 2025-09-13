Il derby d'Italia offre all'Inter la migliore occasione per riscattare l'inciampo contro l'Udinese arrivato prima della sosta, secondo Massimo Ambrosini: " Io penso che l'Inter possa fare una bella partita contro la Juve, mi aspetto una reazione dopo la sconfitta", le parole dell'ex centrocampista riportate da Tuttomercatoweb.com.

Estendendo il discorso alla corsa scudetto, Ambro inserisce i nerazzurri nella short list delle squadre che hanno le migliori credenziali per vincere il campionato: "Sulla carta Inter e Napoli sono le più forti, però attenzione perché è un anno particolare. L'Inter ha alcune questioni da verificare, il Napoli ha la Champions... Sia mai che qualcuna come la Juventus, il Milan o la Roma possa inserirsi".