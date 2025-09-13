Si apre con la vittoria del Cagliari a spese del Parma la terza giornata della Serie A 2025-26. All'Unipol Domus, i sardi si impongono 2-0 sugli ospiti grazie a un gol per tempo: Yerry Mina ha aperto le marcature al 33', poi Mattia Felici, appena entrato dalla panchina, ha chiuso i conti al minuto 77 punendo con cinismo la squadra di Carlos Cuesta che si era sbilanciata alla ricerca del pari.