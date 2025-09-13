Il mercato va in panchina, almeno inizialmente. Nei due undici iniziali di Juve e Inter, protagoniste del derby d'Italia valido per la terza giornata di Serie A, Manuel Akanji è l'unico volto nuovo arrivato in estate. Una non notizia vista la caratura internazionale del giocatore, al contrario della scelta di Igor Tudor di puntare su Dusan Vlahovic, titolare dopo i due gol segnati con le valigie in mano. La sorpresa tra i nerazzurri è Carlos Augusto, schierato come quinto a sinistra per Federico Dimarco, a testimonianza che non esiste il posto fisso con Cristian Chivu. Posto fisso in campo non lo ha neanche Nicolò Barella, nel senso che il suo dinamismo gli permette di essere in tutte le zone del campo. Come quando, al 4', raccogliendo una respinta difettosa dei bianconeri, si coordina benissimo al limite dell'area mandando il suo tiro a pochi centimetri dal palo con Michele Di Gregorio spacciato. E' il primo segnale di una partita che gli ospiti approcciano decisamente meglio, ma di cui perdono il controllo in un amen. Non appena la Vecchia Signora ritrova le distanze in campo, arrivano tre pericoli: al 13', Kenan Yildiz scippa Hakan Calhanoglu sulla trequarti e manda in porta Pierre Kalulu, il cui tiro viene cancellato sul più bello dal grande recupero di Carlos Augusto; in tap-in Dusan Vlahovic sbatte contro il muro alzato da Acerbi. La terza occasione è buona per la Juve che passa in vantaggio sugli sviluppi di un corner con un gol del più insospettabile dei marcatori, Lloyd Kelly, abile dal cuore dell'area di rigore a mandare in buca d'angolo un assist volante di Gleison Bremer, scappato alle spalle di Denzel Dumfries sull'invito di Manuel Locatelli. Colpiti a freddo, i nerazzurri riorganizzano le offensive appoggiandosi su Marcus Thuram, il più attivo, e tentando su palla inattiva il remake del primo gol stagionale di Alessandro Basstoni. Il pareggio non arriva, ma Lautaro e compagni guadagnano metri in avanti anche grazie alle qualità nel palleggio di Alessandro Bastoni e Manuel Akanji. La Juve non ha problemi a mettersi con un blocco basso, convinta di poterla chiudere con le fiammate che mettono paura all'Inter: al 29', Manuel Locatelli, dalla distanza, quasi beffa Yann Sommer complice le deviazioni di Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu. Che pochi secondi più in là, nell'altra area, trova l'1-1 con una conclusione da fuori che passa in mezzo a una selva di gambe. Il turco tenta il bis al 34', ma mastica il pallone agevolando la parata di Di Gregorio. L'equilibrio, si percepisce nell'aria, non è destinato a durare: da una parte Calhanoglu alza sopra la traversa, dall'altra Yildiz, sempre libero tra le linee, scaglia un dardo verso la porta dai 30 metri facendo fare una brutta figura a Yann Sommer, molto poco reattivo nella circostanza. Due a uno per la Juve in un Allianz Stadium che nel primo tempo ha preso le sembianze di un poligono di tiro.
SECONDO TEMPO -
La ripresa inizia con gli stessi interpreti e il medesimo copione: l'Inter tiene di più la palla e si affida al solito guizzo di Thuram per aprire la scatola bianconera: il colpo di tacco pregevole del francese fa correre sulla corsia sinistra Carlos Augusto, il cui cross è fuori dalla portata di Denzel Dumfries, sempre un pericolo sul secondo palo. La situazione non si sblocca, allora Chivu decide di effettuare tre cambi in un colpo al 64': Bonny, Dimarco, Zielinski al posto di Lautaro, Carlos Augusto e Barella. Cambiamenti che sortiscono subito un effetto: la doppietta di Calhanoglu per il 2-2. Grande gesto balistico del turco che sfrutta bene un pallone riciclato da Zielinski in area dopo l'azione di sfondamento sull'asse Bastoni-Thuram. Juve troppo rinunciataria e stanca, Tudor chiama le contromosse al 73': dentro Openda, Adzic e Cabal per Vlahovic, Locatelli e Koopmeiners. Neanche il tempo di rimettersi a posto in campo che l'Inter opera il sorpasso: dalla bandierina, Dimarco pennella sulla testa di Thuram, che inchioda la palla in rete. Tre a due che fa esplodere di gioia Chivu in panchina, mentre Tikus rimane glaciale nell'esultanza tanto da far pensare a un annullamento del gol. Sotto nel punteggio a un quarto d'ora dalla fine, Tudor punta le sue fiches su David e Joao Mario, rimasti tagliati fuori misteriosamente dalla partita fino al 79'. L'ultima scelta di Chivu è Sucic per Calhanoglu. E, come sempre, dopo i cambi ecco il gol: l'altro Thuram, Khéphren, imita il fratello e schiaccia di testa alle spalle di Sommer il clamoroso 3-3. L'Inter paga l'ennesima disattenzione all'interno di una partita giocata meglio: la marcatura persa in area è conseguente a un fallo poco furbo di Bastoni su Openda. Finita? Macché. Al 91', Adzic tira da casa sua e sorprende Sommer, anche qui colpevole come già nel primo tempo. Cancellato un pari 'fraterno', il 4-3 per come è maturato è la peggiore delle sconfitte per la squadra di Chivu, al secondo inciampo consecutivo in stagione.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 20:40 Chivu a DAZN: "Grande prestazione, purtroppo non abbiamo capito alcuni momenti: c'è rammarico. Calhanoglu..."
- 20:30 Juve, Tudor a DAZN: "L'Inter ha qualità di livello mondiale. Non so se la vittoria è meritata, più giusto un pari"
- 20:22 Juve, Yildiz a DAZN: "Abbiamo fatto una grande partita. Obiettivi? Pensiamo a una partita alla volta"
- 20:22 Juve, Adzic a DAZN: "Per me è un sogno fare un gol così importante. Lottiamo per lo scudetto"
- 20:15 Juve, K. Thuram a DAZN: "L'Inter è una grande squadra, era difficile. Ecco cosa mi ha detto Marcus dopo il gol"
- 20:05 Juventus-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 20:01 Un ottovolante di illusioni: l'Inter reagisce, mette all'angolo la Juve ma Adzic al 91esimo firma il clamoroso 4-3
- 20:00 liveIl POST PARTITA di JUVENTUS-INTER: ANALISI, COMMENTI e PAGELLE
- 19:59 Juventus-Inter, le pagelle - Lautaro anonimo, Barella sbaglia troppo. Thuram premiato
- 19:55 Juve-Inter, full time - L'Allianz Stadium è un poligono di tiro: Adzic cancella un 'pari fraterno' al 91', altro ko per Chivu
- 17:47 Marotta: "Non dimentico la Juve, ma oggi amo l'Inter. Punto su Sucic e Pio Esposito. Inizio difficoltoso, ora..."
- 17:37 Juve, K. Thuram a DAZN: "Ecco cosa pensa Marcus di me. Tudor non ci ha parlato solo di lui, ma di tutta l'Inter"
- 17:37 Thuram a DAZN: "La sfida con mio fratello? Siamo abituati. Oggi partita seria tra Inter e Juve, vogliamo vincere"
- 17:30 Matri: "Juve con l'attacco migliore, Inter la squadra più forte per individualità"
- 17:27 Rocchi: "La pressione sugli arbitri è a mille in certe partite, con la Refcam cambia poco"
- 17:20 Juve, Chiellini a DAZN: "Queste sono le partite per cui uno gioca. Vlahovic? È carico e sta bene"
- 17:15 Ulivieri: "Chivu una scommessa per l'Inter? No, una scelta ponderata e indovinata"
- 17:10 M. Thuram a ITV: "Ho sempre voglia di vincere quando metto la maglia dell'Inter, poi oggi ho contro mio fratello..."
- 17:05 Iuliano: "L'Inter ha qualche pressione in più della Juventus, ma non credo ad una crisi dei ragazzi di Chivu"
- 17:01 Serie A, la terza giornata si apre con la vittoria del Cagliari sul Parma: finisce 2-0 all'Unipol Domus
- 16:46 Arsenal senza pietà, Nottingham Forest travolto 3-0. Zubimendi si scatena con una doppietta
- 16:32 Primo raduno per gli arbitri a Coverciano, Rocchi: "L'obiettivo è una filosofia di arbitraggio uguale per tutti"
- 16:17 OM, Pavard esulta dopo il gol all'esordio: "Prima da sogno al Vélodrome, che emozione unica"
- 16:03 Ambrosini: "Derby d'Italia, dall'Inter mi aspetto una reazione dopo il ko con l'Udinese. Scudetto? Anno particolare"
- 15:50 OM, De Zerbi: "Pavard giocatore forte e intelligente. Il cambio? Solo crampi"
- 15:35 Zenga scettico: "L'Inter ha scelto Chivu, ma cambiando troppo poco. Bonny ed Esposito livello eccelso"
- 15:20 Inter-Parma, Up&Down - Nenna ha la corazza d'acciaio. A Della Mora serve il soccorso ACI
- 15:06 CF - Finale di Champions, il Metropolitano di Madrid preferito a San Siro: la stima di quanto perderà Milano
- 15:00 Inter Under 20 da registrare, il Parma esce indenne dal Konami Centre: termina 0-0 un match dai due volti
- 14:52 Ferrara: "Derby d'Italia difficile per Tudor e Chivu. Non è decisiva, ma può già dare indicazioni"
- 14:38 Lucio: "L'Inter avrà voglia di rivalsa. Orgoglioso di Chivu, sembra sia lì da sempre. Ecco le sue priorità"
- 14:24 Il pensiero di Costacurta: "L'Inter in Italia resta forte, ma secondo me in Europa avrà problemi. Ecco perché"
- 14:10 Repubblica - Tudor e Chivu e il loro primo derby d'Italia in un mondo imperfetto: parola d'ordine flessibilità
- 13:56 Lookman-Atalanta, muro contro muro. Juric: "Non giocherà. È un top player, però vogliamo valori umani"
- 13:43 Baroni: "Con Asllani lavoriamo forte perché può ancora crescere. Può anche calciare i rigori"
- 13:29 Allegri inquieta i tifosi del Milan: "Leao ha un problema al soleo. Non ci sarà con Bologna e Udinese"
- 13:14 Condò: "Juve-Inter partita con storia, ma alla terza giornata diventa anche una sorta di incidente probatorio"
- 13:00 Sky Sport - Lookman non indietreggia: l'attaccante nigeriano non si presenta all'allenamento dell'Atalanta
- 12:44 TS - La sosta dei consigli e delle verità: l'Inter di Chivu necessita tempo. E intanto via col cambio di rotta
- 12:29 Qui Juve, Tudor non rischia e lascia Conceiçao fuori dal derby d'Italia. La lista completa dei convocati
- 12:15 De Agostini gioca Juve-Inter: "È un match molto sentito, ma non ancora decisivo"
- 12:14 TS - L'Al-Hilal continua a pensare ad Ausilio. Mission però alquanto complicata
- 12:00 Festa (Il Sole 24 Ore): "RedBird e Oaktree pronte a cedere Milan e Inter". Ma resiste il problema stadio
- 11:46 Materazzi sicuro: "Stasera sarà una partita tirata, l'Inter dovrà pensare anche alla classifica. Scudetto? Dico Napoli"
- 11:32 TS - Derby d'Italia tra destini opposti e incrociati che darà un primo verdetto su Cristian Chivu
- 11:17 GdS - Sfida turca tra Yildiz e Calhanoglu: lo juventino è al top, il nerazzurro no ma vuole riprendersi l'Inter
- 11:03 TS - Conceiçao non preoccupa, ma va preservato. E Tudor va col modulo a specchio per far soffrire l'Inter
- 10:49 GdS - Valore dei club, adesso l'Inter è davanti alla Juve: quota 1,7 miliardi. Sartori: "Forbice che si amplierà"
- 10:35 Sacchi: "Ajax tosto, mi preoccupo più dell'Inter. I nerazzurri stanno metabolizzando il cambio tra Inzaghi e Chivu"
- 10:21 GdS - Koné lusingato dall'interesse dell'Inter, ma la Roma vuole blindarlo: andrà via solo per un'offerta shock
- 10:07 Garlando: "Chivu tra voglia di futuro e rispetto del passato. Cambiare le abitudini con gli stessi uomini non è facile"
- 09:53 GdS - Dimarco sfida Di Gregorio: storia dei milanesi che ce l'hanno fatta. Il premio per entrambi è Juve-Inter
- 09:39 CdS - Centrocampo e attacco nerazzurri, difese quasi in equilibrio: Juve-Inter, i numeri negli ultimi cinque campionati
- 09:25 GdS - L'Allianz Stadium si carica per Juve-Inter: stadio sold out già da parecchi giorni
- 09:11 Qui Juve - Koopmeiners si sdoppia, McKennie torna a sinistra. La sorpresa è Vlahovic: può partire titolare
- 08:57 GdS - Solo un allenamento dopo l'Argentina, ma Lautaro non si tocca: il capitano dell'Inter si è confrontato con Chivu
- 08:43 CdS - Chivu non perde tempo: il muro Akanji subito titolare. Qualche dubbio in mediana
- 08:29 GdS - Mkhitaryan dal 1', Carlos Augusto favorito su Dimarco: le ultime verso Juve-Inter
- 08:15 Preview Juve-Inter - Chivu lancia Akanji e non rinuncia a Lautaro
- 00:47 Marsiglia, Benatia: "Rabiot mi disse che Pavard voleva venire da noi, era un'operazione difficile"
- 00:20 Qui Juventus - Tudor sceglie Vlahovic: il serbo sarà titolare contro l'Inter
- 00:00 A Torino con l'usato sicuro
- 23:58 Abodi: "Per Euro 2032 competizione meravigliosa. Questo torneo ha smosso le coscienze"
- 23:45 Marino: "Il Napoli è a tutti gli effetti al livello di squadre come Inter, Milan e Juventus"
- 23:30 Pavard: "A Marsiglia mi trovo bene, qui è tutto fantastico. Il mio arrivo qui? Tutto si è velocizzato a fine mercato"
- 23:16 Domenica il Lecco affronterà l'Inter U23: attesi oltre 300 tifosi blucelesti all'U-Power Stadium
- 23:01 Buonissima la prima per Pavard al Marsiglia: gol e poker al Lorient. Benji in campo 78 minuti
- 22:47 M. Orlando: "L'Inter non può permettersi di perdere, l'ambiente deve ritrovare entusiasmo"
- 22:33 Juventus-Inter, in campo i veri Barella e Calhanoglu? I numeri sono incoraggianti
- 22:20 Joao Mario passa all'AEK Atene: "Vogliamo vincere il campionato. Io contribuirò con gol ed esperienza"