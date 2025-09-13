"La sosta ha portato consiglio". Parola di Tuttosport che nel suo pezzo dedicato esclusivamente ai vicecampioni d'Italia e d'Europa all'alba del derby d'Italia torna anche sull'inatteso ko con l'Udinese, "arrivato al momento giusto per far scattare un clic nella stagione dell'Inter".

I colloqui avuti da Chivu con la dirigenza hanno suggellato l'accettazione generale che il percorso che porterà l'Inter a essere una creatura ad immagine e somiglianza del tecnico romeno potrebbe essere lento e graduale. Intervenuto ieri nella conferenza stampa della vigilia, il terzino dal caschetto che sollevò la Champions sotto il tetto di Madrid ha espresso in tre concetti il cambio di direzione. "In primis Chivu ha detto parole, non banali, per sottolineare la bontà del materiale umano a sua disposizione, nonostante dal mercato non siano arrivati Leoni, Lookman e Koné, possibili rinforzi che lungo l'estate sono stati nei pensieri dell'Inter. In secondo luogo ha ribadito di non aver propositi alla Robespierre. Terzo - fatto più importante in ottica Juve-Inter - l'allenatore ha espresso la volontà di rimettere al centro dell'Inter il "Senato", affidandosi a un undici molto inzaghiano più Manuel Akanji, giocatore - per dirla alla Seedorf - 'nato pronto'".