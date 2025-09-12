Vigilia di Juventus-Inter, big match della 3a giornata di Serie A in programma alle 18 a Torino. Le ultimissime e le probabili scelte di Tudor e Chivu. Spazio anche alle parole di Akanji.

Ven 12 settembre 2025
Raffaele Caruso
