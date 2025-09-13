Marcus Thuram presenta così Juventus-Inter ai microfoni di Inter TV nel prepartita del match: “È un derby d’Italia, è una partita importante per la società, dobbiamo fare sempre il massimo possibile per vincere”.

Di fronte c’è anche tuo fratello.

“Io ho sempre voglia di vincere quando metto la maglia dell’Inter, ma oggi sarà una partita speciale perché di fronte ho mio fratello piccolo, quindi a maggior ragione voglio vincere. Vogliamo sempre portare l’inter al massimo e ci proveremo anche oggi”.