Intervenuto in conferenza stampa due giorni prima del match contro la Cremonese, l'allenatore dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti ha parlato anche del nuovo arrivato Roberto Gagliardini. L'ex Inter, rimasto svincolato dopo la parentesi a Monza, ricomincerà dal club veneto, dove gode già della fiducia del nuovo tecnico.

Giudizio sui due nuovi arrivati?

"Sono arrivati due giocatori che conosciamo. Akpa-Akpro l'ho già avuto, per caratteristiche è diverso dagli altri che abbiamo dal punto di vista di intensità e riconquista, ci darà una grandissima esperienza e carattere. Come Gagliardini, sul quale l'unica valutazione da fare era dal punto di vista fisico: dopo dieci giorni posso dire che sta... meglio di altri! Lui è uno dei candidati a sostituire Duda per ruolo. Mi ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per farlo. Parliamo di un ragazzo sveglio con tanta esperienza, può essere subito fondamentale. La Cremonese è in forma, forte, a punteggio pieno, ha fatto un mercato di altissimo livello, la partita è difficile, ma siamo concentrati sui nostri miglioramenti. La sosta è stata fondamentale".