Dalle scelte di oggi si capirà se l'idea di Chivu è affidarsi ai vecchi dello spogliatoio, tipo Mkhitaryan, o se insistere sui nuovi come Sucic. È questo uno dei ballottaggi di formazione del romeno per la sfida di questa sera tra Juventus e Inter, riporta La Gazzetta dello Sport. La rosea inserisce l'armeno nell'undici titolare e aggiunge che l'altro dubbio è tra Dimarco e Carlos Augusto (favorito) a sinistra, mentre "Lautaro si è allenato e dovrebbe giocare dall’inizio, come l’ultimo arrivato Akanji già promosso da Chivu", si legge.