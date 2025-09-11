Primo passo convincente per l’Inter Women in Women’s Europa Cup. Le nerazzurre hanno battuto 4-1 l’Hibernian nella gara d’andata del primo turno di qualificazione e tra le protagoniste c’è stata Benedetta Glionna, autrice del gol che ha fissato il risultato finale. Ai microfoni dei canali ufficiali del club, l’attaccante ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Abbiamo lavorato tanto su questa partita, ci tenevamo a iniziare bene e l’abbiamo preparata con il solito approccio: pressing alto e intensità. Siamo contente del risultato”.

Poi un bilancio sul lavoro delle ultime settimane:

“La preparazione è stata tosta, ma dal primo giorno abbiamo messo grande impegno. Ci sono ancora tanti concetti e principi su cui migliorare, però credo che siamo sulla strada giusta. Sono felice per il gol, ma soprattutto perché è arrivato in una gara importante per la squadra”.

Infine, lo sguardo al ritorno di mercoledì prossimo in Scozia:

“Mi aspetto una partita dura, perché l’Hibernian è una squadra organizzata e molto fisica. Anche sotto di due o tre gol non hanno mai mollato. La qualificazione non è ancora chiusa, dovremo approcciare il ritorno con la stessa mentalità di questa sera”.