Dal budget iniziale di mercato - secondo il Corriere dello Sport - sono avanzati 25 milioni. Un gruzzolo che tornerà utile nelle prossime sessioni, magari già a gennaio.

"Il reparto che più di altri potrebbe avere bisogno di un ulteriore innesto è la difesa. L’ultima operazione, chiusa sul gong della finestra estiva, ha portato alla corte di Cristian Chivu un profilo di esperienza come Manuel Akanji, ma soltanto al posto di Benjamin Pavard, che nel frattempo ha lasciato Milano per trasferirsi a Marsiglia - si legge -. Le aspettative sullo svizzero sono alte, l’intenzione di riscattarlo a fine stagione esiste, ma il suo apporto potrebbe non bastare".

Resta il tema età avanzata che riguarda soprattutto Acerbi e De Vrij. "Tra i vari nomi sul taccuino dei dirigenti c’è sicuramente quello di Joel Ordonez, ventunenne centrale ecuadoriano del Bruges che l’Inter segue da settimane. Più probabile però che il discorso su di lui venga approfondito in vista della prossima estate: i costi dell’operazione sembrano già lievitati oltre il budget che il club ha in cassa per gennaio", spiega il CdS.