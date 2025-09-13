Alla vigilia del match contro il Bologna, Massimiliano Allegri presenta la gara nella sala stampa di Milanello dove dà una notizia che non rincuora i tifosi rossoneri. La novità riguardano le condizioni di Rafa Leao, ancora indisponibile per le prossime sfide: "Non so se la squadra è pronta, ma domani giochiamo e bisogna vincere. Sono arrivati tre giocatori nuovi e sono molto contento della rosa che ho a disposizione; la società ha fatto un buon lavoro, c'è un buon mix tra giovani e esperti. Abbiamo in testa tutti che sarà un percorso difficile: obiettivo tornare in Champions".

Sugli infortunati:

"Leao ha un problema al soleo, che è un muscolo molto pericoloso. Non ci sarà domani, non ci sarà neanche a Udine molto probabilmente. Estupinan sta bene, Pulisic non ha nessun problema alla mano e sta bene".