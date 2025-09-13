Intervenuto in conferenza stampa per presentare la delicata sfida di domani in casa della Roma, rivale per eccellenza nella scorsa stagione con la Lazio, l'allenatore oggi del Torino, Marco Baroni torna a parlare dell'interista in prestito ai granata, Kristjan Asllani.
Vlasic, Asllani e Adams hanno calciato rigori l'anno scorso: c'è una gerarchia?
"C'è, poi ci sono i momenti della partita. Mi piace essere squadra anche su questo: i tre elencati sono in grado di calciarli, poi ci sono le situazioni. E la graduatoria a seconda del momento e delle sensazioni, ci si prende la responsabilità".
Come assemblerà il suo centrocampo?
"Asllani è un giocatore che ci mancava per caratteristiche. Ci sono giocatori più da spazio e di mobilità, con Asllani lavoriamo forte perché può ancora colmare i gap che possono aiutarlo. Non è l'unica fonte di gioco, deve esserlo la squadra: sarebbe troppo facile fermare un solo giocatore. Ma lui è quello che può darci soluzioni che non avevamo dopo la partenza di Ricci".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
