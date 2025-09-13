Novità che riguarda le due squadre milanesi e le loro proprietà. Secondo quanto svelato da Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24Ore, RedBird e Oaktree, rispettivamente fondi proprietari di Milan e Inter, sono pronte a cedere i due club. "Pronte a valutare offerte" scrive l'esperto di finanza su Twitter, dove lancia la notizia.

Il problema è trovare l'acquirente. Le preoccupazioni di Festa infatti riguardano l'indefinita situazione che riguarda lo stadio. Cavillo, a suo avviso, non di poco conto per un'eventuale operazione di vendita. "RedBird e Oaktree sono pronte a valutare offerte per Milan e Inter. Il problema è trovare chi, qualche compratore americano o del Golfo, valuta i club almeno 1 miliardo e mezzo di euro con una situazione stadio ancora non definita. Situazione complessa al momento" si legge.