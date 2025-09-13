Ci sono anche "cose turche" nello Juventus-Inter di questa sera, scrive La Gazzetta dello Sport proiettandosi al duello tra i connazionali Kenan Yildiz e Hakan Calhanoglu.

Il fantasista juventino, autore di una doppietta nella sfida dello scorso anno a San Siro, si trova ora in un momento di forma, mentre il regista vuole riprendersi l'Inter dopo un'estate complicata e un infortunio superato da poco. "Quando - si chiede la rosea - rivedremo l’architetto del centrocampo interista girare di nuovo a mille? L’estate che sta per terminare, in effetti, ha tolto al 31enne turco un bel po’ di serenità: la tentazione di riprendere la via di casa — il Galatasaray non ha mollato l’obiettivo —, il viaggio in America solo per far ritorno a Milano dopo un’ecografia e senza nemmeno un istante in campo, il botta e risposta a distanza con Lautaro prima dei sorrisi, uno accanto all’altro seduti su un divano. L’Inter ha bisogno di Calhanoglu, Calhanoglu della vera Inter e un pomeriggio come quello dello Stadium sembra fatto apposto per riannodare i fili di una storia ingombrante".