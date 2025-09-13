"In quattro anni l'Inter ha vinto un campionato, è arrivata due volte seconda, due volte in finale di Champions, ha vinto Supercoppa, Coppa Italia... Quindi altissimo livello di rendimento fino a qui" ha premesso Walter Zenga a Sky Sport dove è stato chiamato a rispondere sull'Inter dopo la fine del ciclo Inzaghi. "Pensavo che i cambi stati sarebbero stati anche di rotta, cioè prendendo un allenatore con idee diverse da quello che c'era stato prima perché imitarlo o copiarlo non è la giusta logica, perché ogni allenatore ha il proprio sistema. Sto aspettando di vedere i cambiamenti effettivi perché tolti i due giocatori davanti, Lautaro e Thuram, che sono di assoluto livello, hanno aggiunto per fortuna due giovani di prospettiva di interesse notevole. Perché Bonny e Pio Esposito sono di livello eccelso. Ma per il resto non ho visto grandi cambiamenti e mi sembra di vedere il copia e incolla dell'anno scorso" ha detto prima di esporsi brevemente su stasera.

"Sono curioso stasera come sarà affidarsi alla vecchia guardia in un momento in cui sai che se perdi avrai qualche problemino. Non voglio dire che Chivu stia sbagliando, perché non è assolutamente così, ma sto cercando di interpretare il momento. Perché dopo quattro anni cambiare un allenatore che ha fatto un percorso importante, quasi pieno per quello che ha vinto, affidandosi ad un allenatore giovane con idee diverse ma continuando ad usare i vecchi giocatori... non so. Quei giocatori hanno nel loro dna le idee di quattro anni di un altro allenatore" ha concluso.