"Juventus-Inter è una partita che basta a se stessa, per la storia che evoca e la rivalità che implica" scrive oggi il giornalista Paolo Condò nel suo editoriale scritto per il Corriere della Sera: "Piazzata però alla terza giornata, la prima dopo la chiusura di un mercato il cui ultimo giorno ha significato parecchio (specie per la Juve), diventa anche una sorta di incidente probatorio per capire dove si andrà a parare - prosegue -. Un memento per la stagione che verrà. È probabile che Tudor e Chivu la affrontino con i telai più collaudati, la loro posizione di allenatori «osservati» — entrambi sono state scelte convinte, ma seconde - suggerirebbe di prendere tempo evitando scivoloni, e in questo senso Chivu un jolly se l'è già speso con l'Udinese. L'esigenza di cambiare, però, è ben avvertibile in un campo e nell'altro".

