La stagione 2025/26 è appena cominciata, ma Footy Headlines si proietta al futuro creando un modello della divisa casalinga dell'Inter per la stagione 2026/27, caratterizzata dalle tradizionali strisce nerazzurre con bordi a zig-zag.

Tra le novità del kit home griffato Nike spicca l'abbinamento con i loghi giallo intenso (University Gold), mentre le strisce che riprendono i colori del club non sono del tutto tradizionali. "Innanzitutto - spiega FH -, le strisce nere sono più spesse di quelle blu. In secondo luogo, le strisce blu presentano un motivo a zig-zag su entrambe le estremità. Uno degli elementi più notevoli è il ritorno dello stemma giallo dell'Inter. L'ultima volta che il logo dell'Inter è apparso in giallo è stato sulla maglia casalinga del 2023-24".