"Quando prendi quattro gol le valutazioni da fare sono quasi solamente negative". Lo dice Alessandro Bastoni, raggiunto da DAZN dopo il ko dell'Allianz Stadium contro la Juventus: "Negli episodi siamo stati un pelo sfortunati e potevamo far meglio, meritavamo di raccogliere di più ma da un lato forse è meglio che queste batoste le prendiamo all'inizio perché la stagione è ancora lunga".

Cosa è successo negli ultimi 10'?

"Non lo so. Abbiamo preso gol, specialmente il quarto, da distanza notevole. Dovevamo essere più decisi e concentrati, eravamo anche un po' stanchi verso la fine ma dopo che prendi quattro gol è difficile parlare bene della prestazione. Adesso tra qualche giorno riparte la Champions, dobbiamo essere bravi a capire cosa abbaimo fatto di sbagliato e ricominciare".

Vi è mancata un po' di cattiveria per non prendere gol? Avete fatto un'ottima partita.

"Sono d'accordo. Abbiamo fatto una grande partita, dal campo c'era la sensazione di essere superiori a loro anche nell'atteggiamento. Siamo stati bravi a riprenderla, poi siamo mancati negli ultimi 10' probabilmente per cattiveria. Quando perdi una partita è difficile pensare alle cose positive, ma il campionato è lungo e proveremo a fare meglio".

Chivu ha detto che dovete lavorare ancora su quello che è successo l'anno scorso.

"Parlo per me e per me è un'altra stagione, quella dell'anno scorso la porto dentro con orgoglio per il fatto di essere stato in finale di Champions: a fine carriera non tutti possono dire di averlo fatto. Poi certo, volevamo vincere ma non penso ci siano ancora 'detriti' di quello che è successo. Certo che oggi dopo che giochi un primo tempo dove domini e finisci sotto 2-1... c'è anche poco da fare. Speriamo di essere un po' più fortunati negli episodi e di andare avanti".