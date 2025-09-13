Il giocatore dell'Inter incaricato ad analizzare il risultato ottenuto contro la squadra di Tudor, rispondendo ai giornalisti presenti in conferenza stampa è Carlos Augusto Di seguito le sue dichiarazioni raccolte dall'inviata di FcInterNews.it presente all'Allianz Stadium: "Partite del genere sono decise dai dettagli. Non siamo riusciti a capire i momenti e rimanere attenti sui dettagli, che fanno la differenza" ha esordito l'esterno brasiliano.

Chivu ha detto che spesso siete poco pragmatici. È un problema di cui avete parlato e come si corregge?

"Chiaramente abbiamo parlato, in una partita così difficile eravamo riusciti ad andare avanti per 3-2 e avremmo dovuto gestire meglio. L'importante è la vittoria e oggi abbiamo fatto una buona prestazione, ma non abbiamo vinto".

Un messaggio per i tifosi, al momento sconfortati.

"I tifosi vogliono sempre le vittorie e anche noi. Nelle ultime due non siamo riusciti a fare risultato, ma stiamo lavorando tanto per riuscire a tornare alla vittoria. Possiamo fare una grande stagione, siamo all’inizio".

Come si esce da questo periodo?

"Siamo un grande gruppo, siamo grandi giocatori che hanno giocato tante partite in Serie A, abbiamo esperienza. Dobbiamo lavorare e capire quali sono i nostri errori, già mercoledì abbiamo un’altra partita per cercare di portare di nuovo animo alla squadra".