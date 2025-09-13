Chivu non perde tempo e punta subito su Manuel Akanji. Lo svizzero, arrivato a Milano dal Manchester City nell'ultimo giorno di mercato, verrà lanciato oggi dall'inizio come terzo di destra della difesa nerazzurra che sfiderà la Juventus questa sera all'Allianz Stadium. Si tratta di una "situazione simile a quella capitata nell’anno del Triplete con Sneijder, titolare contro il Milan pochi giorni dopo il suo arrivo in città", ricorda il Corriere dello Sport.

Il quotidiano romano sottolinea poi che ieri sono arrivare poche indicazioni dall'allenamento di rifinitura, con tante rotazioni che hanno visto l'alternanenza dello svizzero con Bisseck e Darmian, mentre Acerbi che, ad un certo punto, ha lasciato il posto a De Vrij. A centrocampo è stato provato anche Frattesi e una mediana a tre senza Calhanoglu, mentre sulla corsia sinistra son stati alternati sia Dimarco che Carlos Augusto.

Nonostante questo, le "parole di Chivu in conferenza sono sembrate una conferma, ad esempio, sul debutto subito dall’inizio di Akanji - si legge sul Corsport -. Come la difesa di Calhanoglu aveva tutta l’aria di un attestato di fiducia. Ciò non toglie che proprio in mediana resti qualche dubbio in più. Non solo per il turco, il cui eventuale forfait avrebbe il sapore di una bocciatura, ma anche nella preferenza per Mkhitaryan, rimasto alla Pinetina in queste due settimane, rispetto a Sucic, che potrebbe rivelarsi una carta utile in corsa".