Nonostante abbia nelle gambe un solo allenamento con la squadra (causa il ritorno per ultimo ad Appiano dopo gli impegni con l'Argentina), Lautaro Martinez non è in dubbio: questa sera il capitano guiderà l'attacco dell'Inter contro la Juventus. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, ricordando anche che il Toro è rientrato a Milano mercoledì sera, mentre giovedì si è limitato a una semplice seduta di scarico.

Ben diverso il ritmo della seduta di ieri, dove l'argentino "ha spinto parecchio - scrive la rosea -. Nella somma degli addendi, un solo allenamento fatto e finito per prepararsi al derby d’Italia: sembra essere sufficiente perché Chivu lo mandi in campo, è bastato un rapido confronto tra allenatore e centravanti per indirizzare la scelta. Del resto, il Toro mai rinuncerebbe a una sfida tanto sacra, ancora di più adesso che il gemello Thuram è tornato ai suoi standard dopo gli alti e bassi del passato".