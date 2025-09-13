Per arbitrare la delicata partita tra Juventus e Inter, big match della terza giornata di Serie A, il designatore Gianluca Rocchi ha scelto Andrea Colombo. Assistenti del fischietto della sezione di Como sono Peretti e Perrotti, con Bonacina nella vesti di quarto uomo. Al VAR c'è invece Mazzoleni, coadiuvato da Abisso. A parte un paio di ammonizioni sacrosante risparmiate, Colombo riesce a gestire bene una gara dall'alto tasso di intensità.

A seguire gli episodi da moviola più significativi.

5' - Colombo richiama Barella che protesta per un fischio ai suoi danni a centrocampo, l'arbitro sceglie subito di stabilire i limiti.

17' - Duro colpo al fianco di Barella su K. Thuram al limite dell'area bianconera, non c'è cattiveria e l'arbitro si limita a fischiare una punizione.

24' - Azione insistita dell'Inter con un cross pericoloso di Dumfries, l'arbitro fischia fallo a Lautaro che spinge alle spalle leggermente Gatti e gli impedisce di saltare.

29' - Manca un evidente cartellino giallo a Gatti che trattiene Calhanoglu nel più classico dei falli tattici: primo errore del direttore di gara.

33' - Koopmeiners va dritto su Dumfries che l'ha saltatoi e Coloombo lo ammonisce senza esitazioni.

59' - Graziato Acerbi che trattiene vistosamente a palla lontana Vlahovic. Solo calcio di punizione contro il difensore che meritava il giallo.

70' - Ammonizione sacrosanta per Locatelli che entra in ritardo su Mkhitaryan a pochi metri dall'area di rigore bianconera.

78' - Slalom di Thuram che al limite dell'area viene abbattuto da un paio di giocatori della Juventus, Colombo è in ottima posizione e lascia correre.

81' - Openda riceve con un rimpallo e calcia addosso a Sommer, l'azione prosegue ma come da protocollo Peretti alza la bandierina segnalando un offside netto.

86' - Giusta ammonizione per Mkhitaryan, che abbatte Kalulu in netto ritardo.

91' - Adzic trova un gol pazzesco dalla distanza, anche se un secondo prima K. Thuram colpisce al volto Bonny smanacciando sotto gli occhi di Colombo che lascia correre. Dal VAR non gli arriva alcuna indicazione per cambiare decisione, episodio discutibile.