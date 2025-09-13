La grande sorpresa della formazione della Juventus potrebbe essere Vlahovic, secondo La Gazzetta dello Sport in corsia di sorpasso su David per un posto al centro dell'attacco bianconero contro l'Inter. Diverso il punto di vista del Corriere dello Sport, che invece vede il canadese ancora favorito.

I due quotidiani sono però concordi sul resto dell'undici di Tudor, con Koopmeiners che si sdoppierà agendo da trequartista al fianco di Yildiz con il compito di dare una mano a centrocampo, mentre McKennie tornerà a sinistra per cercare di limitare Dumfries. Davanti a Di Gregorio ci saranno Gatti, Bremer e Kelly, con Kalulu largo a destra nel centrocampo a quattro completato da Thuram e Locatelli.