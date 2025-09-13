Vero che l'Inter l'anno scorso è arrivata in finale di Champions League, "però i sui giocatori sono un anno più vecchi". Lo dice Alessandro Costacurta nell'intervista concessa a SportWeek per analizzare il torneo europeo al via la prossima settimana: "Dopo quattro stagioni ad alto livello, secondo me faranno fatica. Restano sempre forti in Italia, ma secondo me in Europa avranno problemi. Non vedo i nerazzurri tra i semifinalisti, mentre il Napoli sì".