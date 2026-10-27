L'Inter è partita dalla stazione di Rho, con il treno delle 15.45, in direzione Venezia, dove domani sfiderà la squadra di Davide Nicola, allo stadio Penzo, nella gara valida per la nona giornata di Serie A (fischio d'inizio ore 18.30). Per questo appuntamento, Cristian Chivu ha arruolato gli stessi giocatori che aveva convocato per l'ultima partita contro la Fiorentina di domenica scorsa (assenti Lautaro Martinez, Benjamin Pavard, Curtis Jones, John Stones e Luis Henrique). Al seguito della squadra anche il presidente Beppe Marotta e il diesse Dario Baccin. Di seguito il video della partenza girato dal nostro inviato: