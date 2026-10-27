L'Inter è partita dalla stazione di Rho, con il treno delle 15.45, in direzione Venezia, dove domani sfiderà la squadra di Davide Nicola, allo stadio Penzo, nella gara valida per la nona giornata di Serie A (fischio d'inizio ore 18.30). Per questo appuntamento, Cristian Chivu ha arruolato gli stessi giocatori che aveva convocato per l'ultima partita contro la Fiorentina di domenica scorsa (assenti Lautaro Martinez, Benjamin Pavard, Curtis Jones, John Stones e Luis Henrique). Al seguito della squadra anche il presidente Beppe Marotta e il diesse Dario Baccin. Di seguito il video della partenza girato dal nostro inviato: 

 Al via la missione Venezia: la partenza dell'Inter. Selfie e autografi con i tifosi
Sezione: Focus / Data: Mar 27 ottobre 2026 alle 15:55 / Fonte: dall'inviato Simone Togna
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.