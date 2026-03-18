Finisce in goleada per i blaugrana la gara di ritorno tra Barcellona e Newcastle dopo l’andata del St James’ Park finita 1-1. Al Camp Nou inizia in bagarre, con un botta e risposta che dura fino al 2-2: Rafinha apre le danze, Elanga replica. Ma Bernal fa subito 2-1, ancora Elanga fa 2-2 ma arriva Lamine Yamal che al 52esimo del primo tempo firma il rigore del 3-2 che annichilisce i Magpies. È furia dei padroni di casa che nel secondo tempo calano un altro poker con Robert Lewandowski sugli scudi con una doppietta e Fermin Lopez e Raphinha a mettere il contorno. Finisce 7-2 a Barcellona: blaugrana ai quarti dopo un risultato globale di 8-3. L'ulteriore brutta notizia per il Newcastle, e di riflesso purtroppo per la Nazionale, è l'uscita dal campo per infortunio di Sandro Tonali nel secondo tempo: il centrocampista ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto ad abbandonare la partita uscendo dal terreno di gioco portato a braccio dai sanitari. Gattuso è sulle spine.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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