Autore del terzo gol nella rotonda vittoria della Fiorentina sul campo della Cremonese, Dodo parla così a DAZN dopo il triplice fischio: "Era importante vincere questo scontro diretto, stiamo lottando e non possiamo mollare - le parole del brasiliano -. Mancano nove partite, dobbiamo stare concentrati, non solo in campionato ma anche in Conference League. Dobbiamo fare un grande finale di stagione".

La viola, che ha rimesso la testa fuori dalla zona retrocessione, domenica prossima ospiterà l'Inter nell'ultima gara prima della sosta.