L'Inter Primavera non è riuscita nell'impresa di conquistare per la prima volta nella sua storia la semifinale di Youth League e si è dovuta arrendere al Benfica di Vitor Vitinha, una vera macchina da gol nella competizione. I portoghesi, capaci di espugnare Interello 3-2, hanno segnato 38 volte in nove partite, superando il precedente record del Chelsea 2014/15 (36 reti).